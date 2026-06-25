MERE TULEVIK | Hiiumaa purjetajad kohtusid alaliidu presidendiga

Sõru jahisadamas toimunud kohtumisel arutasid Hiiumaa mereliste organisatsioonide esindajad koos Eesti Purjetamise Liidu presidendi Sven Nuutmanniga purjetamise ja merekultuuri tulevikku saarel. Jutuks tulid noorte kaasamine, treenerite järelkasv, organisatsioonide koostöö ning võimalused tugevdada Hiiumaa merelist identiteeti. Ühise laua taha istusid Sõru Merekooli, Hiiu Purjelaeva Seltsi ja Jahtklubi Dago esindajad ning Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann.