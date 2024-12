Jaano Martin Ots: Omaetteolemise hiilgus ja viletsus

„Kus kõik inimesed on,“ ehmusid Läänemere purjetamisvõrgustiku aastakonverentsi delegaadid, kui ühel pimedal oktoobriõhtul Rannapaargust Padu hotelli poole jalutasime. Oli Eesti kord kokkusaamist korraldada ja kuna Kärdla sadam oli just valminud, tõime külalised Hiiumaale. Southamptonist, Hamburgist, Kopenhaagenist, Stockholmist ja teistest sadamalinnadest saabunud jahtkaptenid kahtlustasid, et kõnnime õudusfilmis, kus on midagi hirmsat juhtunud ning me oleme viimased ellujäänud.