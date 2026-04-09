HOROSKOOP | 9. – 15. aprill

Jäär
- märts – 19. aprill
Nädal toob tempot ja otsustamist, eriti tööasjus. Kipud aga kärsituks muutuma, kui teised sinu rütmi ei järgi. Hoia suhtlemine selge ja väldi teravaid reaktsioone. Praktiline samm viib edasi.
Sõnn
- aprill – 20. mai
Fookus liigub rahale ja kindlustundele. Võid märgata, et kulud kipuvad kasvama. Hoia eelarvel silm peal ja väldi impulssoste. Väikesed, läbimõeldud otsused loovad stabiilsust.
Kaksikud
- mai – 21. juuni
Suhtlemist on palju ja info liigub kiiresti. Kõik kuuldu pole siiski usaldusväärne. Kontrolli fakte ja väldi rutakaid järeldusi. Hea aeg olulised vestlused rahulikult lõpuni pidada.
Vähk
- juuni – 22. juuli
Vajad rohkem aega iseendale ja oma mõtetele. Tööasjad võivad nõuda keskendumist, kuid väsimus hiilib ligi. Jaga koormust ja puhka teadlikult. Tasakaal aitab hoida selget pilku.
Lõvi
- juuli – 22. august
Sõprussuhted ja koostöö toovad uusi võimalusi. Võid aga liigselt oma arvamust peale suruda. Kuula ka teisi ja lase ideedel küpseda. Ühiselt saavutad rohkem kui üksi tegutsedes.
Neitsi
- august – 22. september
Töö ja kohustused nõuavad täpsust ja planeerimist. Ülepingutamine võib viia vigadeni. Sea prioriteedid paika ja liigu samm-sammult. Korralikkus tasub end sel nädalal ära.
Kaalud
- september – 23. oktoober
Tahad silmaringi laiendada ja uusi kogemusi saada. Samas võib tekkida kõhklusi suuna valikul. Ära kiirusta otsustega, kogu infot. Väike samm uues suunas on piisav algus.
Skorpion
- oktoober – 21. november
Raha- ja usaldusküsimused kerkivad esile. Võid olla tavapärasest tundlikum. Väldi kahtlustamist ilma põhjuseta ja räägi asjad selgeks. Aus suhtlus hoiab pinged kontrolli all.
Ambur
- november – 21. detsember
Suhted on tähelepanu keskmes. Võib tekkida vajadus kompromissideks. Ära eelda, et teine mõistab sind sõnadeta. Selge ja rahulik arutelu viib parema tulemuseni.
Kaljukits
- detsember – 19. jaanuar
Töötempo on kõrge ja kohustusi jagub. Oht on end liigselt koormata. Planeeri päevad realistlikult ja jäta aega taastumiseks. Tervis vajab sama palju tähelepanu kui töö.
Veevalaja
- jaanuar – 18. veebruar
Loovus ja eneseväljendus on tõusuteel. Võid aga hajuda liiga paljude ideede vahel. Vali üks suund ja keskendu sellele. Nii jõuad ka nähtava tulemuseni.
Kalad
- veebruar – 20. märts
Kodused ja isiklikud teemad vajavad lahendamist. Emotsioonid võivad kergesti võimenduda. Hoia rahulikku joont ja kuula teisi. Väike korrastus loob suurema selguse.