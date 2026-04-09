HOROSKOOP | 9. – 15. aprill

Jäär

märts – 19. aprill

Nädal toob tempot ja otsustamist, eriti tööasjus. Kipud aga kärsituks muutuma, kui teised sinu rütmi ei järgi. Hoia suhtlemine selge ja väldi teravaid reaktsioone. Praktiline samm viib edasi.

Sõnn

aprill – 20. mai

Fookus liigub rahale ja kindlustundele. Võid märgata, et kulud kipuvad kasvama. Hoia eelarvel silm peal ja väldi impulssoste. Väikesed, läbimõeldud otsused loovad stabiilsust.

Kaksikud

mai – 21. juuni

Suhtlemist on palju ja info liigub kiiresti. Kõik kuuldu pole siiski usaldusväärne. Kontrolli fakte ja väldi rutakaid järeldusi. Hea aeg olulised vestlused rahulikult lõpuni pidada.

Vähk

juuni – 22. juuli

Vajad rohkem aega iseendale ja oma mõtetele. Tööasjad võivad nõuda keskendumist, kuid väsimus hiilib ligi. Jaga koormust ja puhka teadlikult. Tasakaal aitab hoida selget pilku.

Lõvi

juuli – 22. august

Sõprussuhted ja koostöö toovad uusi võimalusi. Võid aga liigselt oma arvamust peale suruda. Kuula ka teisi ja lase ideedel küpseda. Ühiselt saavutad rohkem kui üksi tegutsedes.

Neitsi

august – 22. september

Töö ja kohustused nõuavad täpsust ja planeerimist. Ülepingutamine võib viia vigadeni. Sea prioriteedid paika ja liigu samm-sammult. Korralikkus tasub end sel nädalal ära.

Kaalud

september – 23. oktoober

Tahad silmaringi laiendada ja uusi kogemusi saada. Samas võib tekkida kõhklusi suuna valikul. Ära kiirusta otsustega, kogu infot. Väike samm uues suunas on piisav algus.

Skorpion

oktoober – 21. november

Raha- ja usaldusküsimused kerkivad esile. Võid olla tavapärasest tundlikum. Väldi kahtlustamist ilma põhjuseta ja räägi asjad selgeks. Aus suhtlus hoiab pinged kontrolli all.

Ambur

november – 21. detsember

Suhted on tähelepanu keskmes. Võib tekkida vajadus kompromissideks. Ära eelda, et teine mõistab sind sõnadeta. Selge ja rahulik arutelu viib parema tulemuseni.

Kaljukits

detsember – 19. jaanuar

Töötempo on kõrge ja kohustusi jagub. Oht on end liigselt koormata. Planeeri päevad realistlikult ja jäta aega taastumiseks. Tervis vajab sama palju tähelepanu kui töö.

Veevalaja

jaanuar – 18. veebruar

Loovus ja eneseväljendus on tõusuteel. Võid aga hajuda liiga paljude ideede vahel. Vali üks suund ja keskendu sellele. Nii jõuad ka nähtava tulemuseni.

Kalad

veebruar – 20. märts

Kodused ja isiklikud teemad vajavad lahendamist. Emotsioonid võivad kergesti võimenduda. Hoia rahulikku joont ja kuula teisi. Väike korrastus loob suurema selguse.