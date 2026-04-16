HOROSKOOP | 16.–22. aprill 2026

Jäär

  1. märts – 19. aprill

Nädal toob töös selgema sihi ja võimaluse vanu asju lõpetada. Kiirustamine võib tekitada pingeid suhetes. Kuula teisi rohkem, nii väldid tarbetuid vaidlusi. Hea aeg praktiliste otsuste tegemiseks.

 

Sõnn

  1. aprill – 20. mai

Fookus liigub väärtustele ja rahale. Võid märgata, et kulutused kipuvad käest minema. Hoia piirid paigas. Samas annab olukord võimaluse midagi pikemas plaanis kindlamaks kujundada.

 

Kaksikud

  1. mai – 21. juuni

Suhtlus on elav ja viib sind õigete inimesteni. Mõni vestlus võib võtta ootamatu pöörde, kuid toob kasulikku selgust. Väldi lubadusi, mida sa täita ei jõua.

 

Vähk

  1. juuni – 22. juuli

Tahaksid rohkem rahu, ent kohustused ei lase tempot alla võtta. Tööasjus on vaja keskenduda detailidele, muidu lipsavad vead sisse. Leia aega ka puhkuseks, see hoiab tasakaalu.

 

Lõvi

  1. juuli – 22. august

Hea aeg end nähtavaks teha ja ideid jagada. Samas võib kriitika sind kergemini riivata kui tavaliselt. Ära võta kõike isiklikult, vaid keskendu sellele, mis edasi viib.

 

Neitsi

  1. august – 22. september

Praktilised teemad sujuvad, eriti kui oled plaanid varakult paika pannud. Kodused küsimused nõuavad tähelepanu. Väike järeleandmine aitab suhteid siluda.

 

Kaalud

  1. september – 23. oktoober

Infot liigub palju ja kõike ei tasu tõe pähe võtta. Suhted eeldavad ausat rääkimist, isegi kui see pole mugav. Selgus toob kergenduse.

 

Skorpion

  1. oktoober – 21. november

Raha ja tööga seotud teemad kerkivad esile. Võimalik on teha tark otsus, kui hoiad emotsioonid kontrolli all. Ära lase kahtlustel end juhtida.

 

Ambur

  1. november – 21. detsember

Energiat on palju, kuid suund vajab täpsustamist. Kipud alustama rohkem, kui lõpetad. Sea prioriteedid paika ja tegutse järjekindlalt.

 

Kaljukits

  1. detsember – 19. jaanuar

Võid tunda, et tempo on aeglasem kui sooviksid. See sunnib sind oma plaane realistlikumalt hindama. Kannatlikkus tasub end ära.

 

Veevalaja

  1. jaanuar – 18. veebruar

Sõbrad ja koostöö mängivad olulist rolli. Ühiselt tegutsedes sünnivad parimad ideed. Väldi siiski liigset hajevil olekut. Keskendu ühele eesmärgile korraga.

 

Kalad

  1. veebruar – 20. märts

Tööalased teemad nõuavad distsipliini. Samas on sul hea vaist märgata võimalusi, mida teised ei näe. Usalda seda, kuid kontrolli faktid üle.

Veel lugemist:

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Hooletust grillimisest sai alguse kulupõleng

Kolmapäeval kell 14.46 tuli Kärdla päästjatel sõita Viilupi külla, kus kraavikaldal põles kulu. Põlenguala oli ligi 3000 ruutmeetrit ja kustutusööd lõpetati kell 16.48. Põleng...

13 minutit ago

SPORT

TRADITSIOON | Ervin Norgani mälestusvõistlus tõi kokku Hiiumaa ja Haapsalu laskurid

Märtsi lõpust aprilli alguseni peeti Käina lasketiirus XVIII Ervin Norgani mälestusvõistlus, kus selgitati parimad laskurid mitmes võistlusarvestuses. Traditsiooniline jõuproov tõi lasketiiru sportlasi nii Hiiumaalt...

2 tundi ago

SPORT

EESMÄRK TÄIDETUD | KK Askuse/Jetoili U16 poisid täitsid seatud eesmärgi

KK Askuse/Jetoili U16 vanuseklassi korvpallimeeskond osales möödunud nädalavahetusel Balti liiga 16 parema võistkonna finaalturniiril, kus saavutati kokkuvõttes 8. koht. Enne turniiri seati eesmärgiks jõuda...

3 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Mida teha lastega?

Ajad on nõnda kaugel, et mängimiseks on vaja väljakuid. Sertifikaatide ja kõikide muude ohutust tõendavate paberitega. Ei piisa enam lihtsalt pargipuust või vaibakloppimiseks mõeldud...

4 tundi ago

