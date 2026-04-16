HOROSKOOP | 16.–22. aprill 2026

Jäär
- märts – 19. aprill
Nädal toob töös selgema sihi ja võimaluse vanu asju lõpetada. Kiirustamine võib tekitada pingeid suhetes. Kuula teisi rohkem, nii väldid tarbetuid vaidlusi. Hea aeg praktiliste otsuste tegemiseks.
Sõnn
- aprill – 20. mai
Fookus liigub väärtustele ja rahale. Võid märgata, et kulutused kipuvad käest minema. Hoia piirid paigas. Samas annab olukord võimaluse midagi pikemas plaanis kindlamaks kujundada.
Kaksikud
- mai – 21. juuni
Suhtlus on elav ja viib sind õigete inimesteni. Mõni vestlus võib võtta ootamatu pöörde, kuid toob kasulikku selgust. Väldi lubadusi, mida sa täita ei jõua.
Vähk
- juuni – 22. juuli
Tahaksid rohkem rahu, ent kohustused ei lase tempot alla võtta. Tööasjus on vaja keskenduda detailidele, muidu lipsavad vead sisse. Leia aega ka puhkuseks, see hoiab tasakaalu.
Lõvi
- juuli – 22. august
Hea aeg end nähtavaks teha ja ideid jagada. Samas võib kriitika sind kergemini riivata kui tavaliselt. Ära võta kõike isiklikult, vaid keskendu sellele, mis edasi viib.
Neitsi
- august – 22. september
Praktilised teemad sujuvad, eriti kui oled plaanid varakult paika pannud. Kodused küsimused nõuavad tähelepanu. Väike järeleandmine aitab suhteid siluda.
Kaalud
- september – 23. oktoober
Infot liigub palju ja kõike ei tasu tõe pähe võtta. Suhted eeldavad ausat rääkimist, isegi kui see pole mugav. Selgus toob kergenduse.
Skorpion
- oktoober – 21. november
Raha ja tööga seotud teemad kerkivad esile. Võimalik on teha tark otsus, kui hoiad emotsioonid kontrolli all. Ära lase kahtlustel end juhtida.
Ambur
- november – 21. detsember
Energiat on palju, kuid suund vajab täpsustamist. Kipud alustama rohkem, kui lõpetad. Sea prioriteedid paika ja tegutse järjekindlalt.
Kaljukits
- detsember – 19. jaanuar
Võid tunda, et tempo on aeglasem kui sooviksid. See sunnib sind oma plaane realistlikumalt hindama. Kannatlikkus tasub end ära.
Veevalaja
- jaanuar – 18. veebruar
Sõbrad ja koostöö mängivad olulist rolli. Ühiselt tegutsedes sünnivad parimad ideed. Väldi siiski liigset hajevil olekut. Keskendu ühele eesmärgile korraga.
Kalad
- veebruar – 20. märts
Tööalased teemad nõuavad distsipliini. Samas on sul hea vaist märgata võimalusi, mida teised ei näe. Usalda seda, kuid kontrolli faktid üle.