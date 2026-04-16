HOROSKOOP | 16.–22. aprill 2026

Jäär

märts – 19. aprill

Nädal toob töös selgema sihi ja võimaluse vanu asju lõpetada. Kiirustamine võib tekitada pingeid suhetes. Kuula teisi rohkem, nii väldid tarbetuid vaidlusi. Hea aeg praktiliste otsuste tegemiseks.

Sõnn

aprill – 20. mai

Fookus liigub väärtustele ja rahale. Võid märgata, et kulutused kipuvad käest minema. Hoia piirid paigas. Samas annab olukord võimaluse midagi pikemas plaanis kindlamaks kujundada.

Kaksikud

mai – 21. juuni

Suhtlus on elav ja viib sind õigete inimesteni. Mõni vestlus võib võtta ootamatu pöörde, kuid toob kasulikku selgust. Väldi lubadusi, mida sa täita ei jõua.

Vähk

juuni – 22. juuli

Tahaksid rohkem rahu, ent kohustused ei lase tempot alla võtta. Tööasjus on vaja keskenduda detailidele, muidu lipsavad vead sisse. Leia aega ka puhkuseks, see hoiab tasakaalu.

Lõvi

juuli – 22. august

Hea aeg end nähtavaks teha ja ideid jagada. Samas võib kriitika sind kergemini riivata kui tavaliselt. Ära võta kõike isiklikult, vaid keskendu sellele, mis edasi viib.

Neitsi

august – 22. september

Praktilised teemad sujuvad, eriti kui oled plaanid varakult paika pannud. Kodused küsimused nõuavad tähelepanu. Väike järeleandmine aitab suhteid siluda.

Kaalud

september – 23. oktoober

Infot liigub palju ja kõike ei tasu tõe pähe võtta. Suhted eeldavad ausat rääkimist, isegi kui see pole mugav. Selgus toob kergenduse.

Skorpion

oktoober – 21. november

Raha ja tööga seotud teemad kerkivad esile. Võimalik on teha tark otsus, kui hoiad emotsioonid kontrolli all. Ära lase kahtlustel end juhtida.

Ambur

november – 21. detsember

Energiat on palju, kuid suund vajab täpsustamist. Kipud alustama rohkem, kui lõpetad. Sea prioriteedid paika ja tegutse järjekindlalt.

Kaljukits

detsember – 19. jaanuar

Võid tunda, et tempo on aeglasem kui sooviksid. See sunnib sind oma plaane realistlikumalt hindama. Kannatlikkus tasub end ära.

Veevalaja

jaanuar – 18. veebruar

Sõbrad ja koostöö mängivad olulist rolli. Ühiselt tegutsedes sünnivad parimad ideed. Väldi siiski liigset hajevil olekut. Keskendu ühele eesmärgile korraga.

Kalad

veebruar – 20. märts

Tööalased teemad nõuavad distsipliini. Samas on sul hea vaist märgata võimalusi, mida teised ei näe. Usalda seda, kuid kontrolli faktid üle.