Hiiu Leht tuleb külla

Sel reedel, 13. jaanuaril töötab Hiiu Leht Sõrul sadamaterminali kohvikus. Liigume päeva jooksul küll ka ringi, ent kell 15–16 on kõik huvilised sadamaterminali kohvikusse oodatud vestlema ja jagama oma uudiseid Hiiu Lehe peatoimetaja Piret Eesmaaga.

Järgmisel reedel, 20. jaanuaril kell 19.00 toimub Kassari rahvamajas külaülikooli loeng „Ajakirjandus kui tuletorn“, mida viib läbi Hiiu Lehe kaastöötaja ja ajakirjanik Raul Vinni. Kõik on oodatud kohaliku ajakirjanduse teemadel kaasa rääkima ja arutama. Küsimustele on vastamas ka peatoimetaja Piret Eesmaa.