Jälgi meid
Kuula lehte Päis

UUDISED

HÄÄLETA | Hiiumaa kogus Eesti Elustiili Auhindadel nominatsioone

Tänavustele Eesti Elustiili Auhindadele esitati rahvahääletusel 551 nominenti üle Eesti, nende hulgas 12 paika ja sündmust Hiiumaalt.
Esindatud on 18 erinevat kategooriat alates vaatamisväärsustest kuni kohalike söögikohtade ja kultuurieluni.
Avatar photo
Hiiu Folk 2025. | Foto: Eike Meresmaa

Hiiumaalt on parima vaatamisväärsuse kategoorias esindatud Kõpu majakas. Parima sündmuse kategoorias pälvisid nominatsiooni perefestival Hiiu Folk ja Sõru Jazz. Majutuse ja puhkevõimaluste kategoorias on nomineeritud Ranna surfiküla, Sadama Willa ning Utoopia külalistemaja Viscosas. Hiiumaa Pruulikoja Resto nomineeriti parima naabruskonna toidukoha kategoorias ning iiUmekk parima restorani kategoorias. Meelelahutuskohtade hulgas nomineeriti Elamuskeskus Tuuletorn ja Viscosa Kultuuritehas. Parima rohelise ettevõtte kategoorias nomineeriti hiiumaiste juurtega Magrada Organic.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×