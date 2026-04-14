GALERII | Kärdla lennujaam sai värske ilme

Teisipäeval tutvustasid Kärdla lennujaama töötajad huvilistele värskelt uuendatud reisiterminali, mis on pärast põhjalikku remonti taas reisijatele avatud.
Kärdla lennujaama käitusjuhi kt. Kristel Välba kutsus huvilisi värskelt uuendatud terminali vaatama. | Foto: Eike Meresmaa

Uuendustööd tõid kaasa hoone nii visuaalse kui tehnilise värskenduse, muutes terminali kaasaegsemaks ja mugavamaks. Lennujaama rekonstrueerimistööde maksumus

oli 650 650 eurot.

Rekonstrueerimise käigus soojustati kogu hoone, uuendati elektrisüsteemid ja valgustus ning paigaldati uus ventilatsiooni- ja kliimaseade. Lisaks värskendati sisekujundust ja muudeti ruumipaigutust loogilisemaks, et liikumine terminalis oleks sujuvam ning ootealad mugavamad.

Suurimad muudatused on tehtud ootealas, mis on nüüd avaram ja pakub rohkem istekohti, et reisijad ei peaks seisma või kitsastes oludes ootama. Ootealas on nüüd ka eraldi tualettruum.

Lennujaama sisekujunduses on kasutatud Hiiumaale omaseid jooni.

Lisaks täiustati ehituse käigus lennujaama wifit, et tagada parem ja stabiilsem ühendus. Mobiililevi parandamiseks paigaldati lennujaama katusele Telia võimendi.

