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GALERII | Hiiu kala ja õllefestivalil pakuti hiiumaiseid maitseelamusi ja korralikku melu

Eile, 15. augustil toimus Kassaris juba traditsiooniks saanud Hiiu kala ja õlle festival. Hiiu Kala ja Õlle Festival – päev, kus kohtuvad vana ja uus, meri ja maa, maitsed ja muusika.
Mõistagi toimus ka traditsiooniline võistlus augukaevamises. | Foto: Carmen-Cassandra Kärtner

Festivali programm oli tihe. Ei puudunud lõbusad mängud ja ka iga-aastane võistlus augukaevamises. Lisaks selgitati välja Hiiumaa parim õlu. Õhtul esines Puuluup.

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