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ESTRONAUT | Hiiumaa noormees sõidab paraboollennule

17-aastane Emil Fürstenberg on üks projekti “Eesti otsib estronauti” konkursil valituks osutunud noortest, kes sõidavad septembris Portugali paraboollennule.
Gustav Adolfi gümnaasiumis õppiv noormees käis üheksa aastat Palade põhikoolis.
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Emil Fürstenberg. | Foto: Marek Metslaid/ Delfi Forte

Huvi kosmoselendude ja -uuringute vastu sai Fürstenbergil alguse juba lapsepõlves ning kosmosest unistamisele on kaasa aidanud ka teadusulme lugemine, kirjutab Delfi Forte.

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