DIGILEHT | Hiiu Leht 16. aprillil

Hiiu Leht 16. aprillil
  • Juhtkiri | Mida teha lastega?
  • Arvamus | Hiidlased ja saarlased: keskmiselt samasugused
  • Arvamus | Kes kaitseb metsakasvatajate tehtud tööd?
  • Üleskutse | Talgukevad kutsub korrastama keldreid, hoidma vaimset tervist ja koos laulma
  • Tänavaküsitlus | Millest tunned Hiiumaal puudust?
  • Uudis | Hiiumaal sai esimene koolijuht atesteeritud
  • Uudis | Kärdla lennujaam sai värske ilme
  • Uudis | Meremärgid panid jääga plehku
  • Uudis | Kärdla lasteaia hoolekogu juht astus tagasi
  • Uudis | Hiiumaa karu näitas end rajakaameras
  • Uudis | Märtsis sündis seitse last
  • Uudis | Ristnas loendatud juba üle 100 000 mustvaera
  • Uudis | Vald paneb tänavu teede remonti pea pool miljonit eurot
  • Uudis | Konverents Suuremõisas: Vajame sisemist rahu, mitte täiuslikkust
  • Intervjuu | Soome suursaadik Vesa Vasara: vast teeb soomlasi õnnelikuks vähenõudlikkus
  • Pääste | Ekskavaator lahvatas leekidesse
  • Meile kirjutatakse | Looduskeskus sumises põnevatest avastustest
  • Meile kirjutatakse | Lahtised meistrivõistlused tõid Koidmale 45 hobust
  • Sport | Käina noored ronijad jõudsid Eesti koondisesse
  • Sport | Spordikool sai maadluses kirja esimesed punktid
  • Sport | Ervin Norgani mälestusvõistlus tõi kokku Hiiumaa ja Haapsalu laskurid
  • Persoon | Signe jookseb, sest see teeb terveks
  • Kiri Paljassaarelt | Aarete saar Tallinnas
  • Eksperiment | Laste mänguväljakud Hiiumaal: uhiuuest hoitud väljakust kuni koerakakani liivas
  • Tervis | Alkoholi küüsist lavale: Rait Rosenberg räägib oma lugusid ausalt ja naljaga
  • Loodus | Hannale Hiiumaa hirmsasti meeldib
  • Kultuur | Põnevik valiva lugeja jaoks
  • 25 aastat tagasi | Laevasõidu teema jälle kuum

TEAVITUS | Kaitseliit ja liitlaste üksused harjutavad Hiiumaal

Hiiumaa maakaitse ülem major Tanel Kapper annab teada, et kuni 23. aprillini viibivad Hiiumaal liitlaste üksused, kes teevad erinevaid väljaõppeharjutusi.

RISTSÕNA | 16.04.2026 (69)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

ERIARVAMUSED JÄTKUVAD | Kärdla lasteaia hoolekogu juht astus tagasi

Viimastel kuudel lasteaia ehituse ja varjendi rajamise teemadel ettepanekuid teinud Kärdla lasteaia hoolekogu jäi juhita, kui senine juht Roman Lukas tagasi astus.

INTERVJUU | Soome suursaadik Vesa Vasara: vast teeb soomlasi õnnelikuks vähenõudlikkus

Soome suursaadik Vesa Vasara paneb prillid ette, kui näeb Hiiu Lehes pealkirja, kuidas hiidlased käisid soomlaste vigadest õppimas. Loeb ja noogutab.

