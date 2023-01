Bussireisijaid Hiiumaa maakonna­liinidel oli 2022. aastal 135 424, mis on 18 892 võrra rohkem kui aasta varem (116 632 reisijat). Peaaegu kõigil kuudel oli reisijaid eelmisest aastast rohkem, välja arvatud veebruaris. Seejuures on märkimisväärne, et märtsis ja aprillis oli bussiga sõitjaid ligikaudu kaks korda rohkem kui aasta varem, 11–12 000 reisijat kuus.

Vallavalitsuse ühistranspordi­spetsialisti Piret Sedriku sõnul on reisijate arvu kasvus oluline roll kindlasti kütusehinna tõusul, mis paneb inimesi liikumisharjumusi muutma. „Samas on rõõm tõdeda head koostööd erinevate asutustega, näiteks koolide ja lasteaedadega, ja olla ühistranspordiga nende toimetamistel toeks,“ rääkis ta.