ARVAMUS | Kui kõik tahavad olla kaptenid, kes siis laeva juhib?

Vallavolikogu ülesanne on teha põhimõttelisi otsuseid, kinnitada eelarve, seada vallale suund ja kontrollida, kuidas neid otsuseid täidetakse. Vallavalitsuse ülesanne on valda igapäevaselt juhtida. Valla osalusega äriühingul on omakorda juhatus ja nõukogu, kellel on oma vastutus. Revisjonikomisjoni ülesanne on kontrollida, kas tegevus on seaduslik, otstarbekas ja valla huvid on kaitstud.