ARVAMUS | Investeeringuotsused pole uljas vettehüpe

Küsimus ei ole selles, kas Hiiumaa vajab investeeringuid. Küsimus on selles, millise hinnaga ja millise riskiga me need investeeringud teeme, kas investeerime sinna, kus otstarbekus ning positiivne sotsiaalmajanduslik mõju on kõige suurem ja kas suudame projekte juhtida nii, et need ei välju kontrolli alt ega paiska meid võlakeerisesse.