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ARVAMUS

ARVAMUS | Investeeringuotsused pole uljas vettehüpe

Hiiumaa vald seisab lähiaastatel keeruliste eelarveotsuste ees. Laual on suured investeeringud – Kärdla Pargi Kodu, Kärdla lasteaed ja Käina soojavõrk.

Evelin Lehtsaar. Reformierakond. | Erakogu

Küsimus ei ole selles, kas Hiiumaa vajab investeeringuid. Küsimus on selles, millise hinnaga ja millise riskiga me need investeeringud teeme, kas investeerime sinna, kus otstarbekus ning positiivne sotsiaalmajanduslik mõju on kõige suurem ja kas suudame projekte juhtida nii, et need ei välju kontrolli alt ega paiska meid võlakeerisesse.

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