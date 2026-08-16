ARVAMUS | Eestlane olla on uhke ja hää

Pealkirjas toodud read Jüri Leesmendi sõnadele kirjutatud Alo Mattiiseni laulust “Eestlane olen ja eestlaseks jään” aitavad meeles hoida meie rahvusriigi taassünni imelisi aegu – oli õhinat, oli ootusi helgele tulevikule. Kuidas meil on läinud, kuidas seda hinnata? Jõukust on juurde tulnud, aga koos sellega süveneb tunne, et meil on kaks Eestit – ühes “lust ja lillepidu”, teises napp ots-otsaga toimetulek.