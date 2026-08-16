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ARVAMUS

ARVAMUS | Eestlane olla on uhke ja hää

Pealkirjas toodud read Jüri Leesmendi sõnadele kirjutatud Alo Mattiiseni laulust “Eestlane olen ja eestlaseks jään” aitavad meeles hoida meie rahvusriigi taassünni imelisi aegu – oli õhinat, oli ootusi helgele tulevikule. Kuidas meil on läinud, kuidas seda hinnata? Jõukust on juurde tulnud, aga koos sellega süveneb tunne, et meil on kaks Eestit – ühes “lust ja lillepidu”, teises napp ots-otsaga toimetulek.
Valter Parve. | Madis Sinivee / Pärnu Postimees.

Või siis märkamatult kasvanud ohud tervisele – Tervise Arengu Instituudi 2022. aastal tehtud COSI uuringu andmetel on Eestis 31% 1., 4. ja 7. klassi õpilastest liigse kehakaaluga, olukord olla kriitiline! Või siis nukravõitu uudis 16. juuli Hiiu Lehes: eesti keele riigieksami maakonna keskmine tulemus on alla 60% (inglise keeles on see ligi 20 protsenti kõrgem!). 

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