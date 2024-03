AEROFOTOLT NÄHTAV | Vald püüab liigutada Kõrgessaare prügimäge

Kõrgessaare maantee ääres, otse enne pööret Viskoosasse on Kõpu tee 3 kinnistule tekkinud tõeline eraprügimägi, mille omanikule on vald teinud ettekirjutuse.

Aastatega on hunnik kasvanud nii suureks, et on nüüd nähtav isegi maa-ameti aerofotodel. Kevadel, kui puud raagus ja lund enam pole, riivab see eriti möödasõitjate silma.

Kilekotid, kanistrid, muruniiduk, katkine kontoritool, roostetanud elektripliit, trenažöör, kummimatid, purunenud aiatoolid, jalgratas, purunenud plastämbrid ja -vannid… Keset tarbetut kola väike prügikonteiner ja taamal tules hävinud katuse ja lahtiste akendega silikaatvooderdisega majake.

Harda Roosna

Inimesed, kes 2022. aasta sügisel tulekahjus kannatada saanud majas elasid, said elukoha kaugemal asuvas valla sotsiaalkorteris, aga prügimägi muudkui kasvab edasi.