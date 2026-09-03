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AEGA POLE | Tõnis Villmäe võtab volikogust pausi

Sotsiaaldemokraatide ridades Hiiumaa vallavolikogusse kuuluv Tõnis Villmäe esitas avalduse oma vallavolikogu liikme volituste peatamiseks jaanuari lõpuni. Volikogus asendab teda sel ajal Joosep Niit.
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Tõnis Villmäe. | Foto: Eike Meresmaa

Villmäe sõnul on otsuse peamine põhjus kasvanud töökoormus, mille tõttu soovib ta mõneks ajaks rohkem tööle keskenduda.

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