5.–9. mai: öökülmahoiatus

Ilm on tagasi külmema peale keeranud ning mitmel pool mandril algas eilne päev värske lumevaibaga. Peale nädalavahetuse külmalainet aga terendab taas kevadsoe, mil võib juba taimed kasvuhoonesse istutada. Ilmategijaks saab nädalavahetusel olema tugev kõrgrõhkkond, mis aegamisi üle Eesti kagusse liigub. Seetõttu püsib ilm külm, kuid enamasti kuiv.

Täna (05.05) on kõrgrõhkkond Rootsi kohal. Päeval areneb küll pilverünki, kuid Hiiumaal neist suuremat sadu ei tule. Tuul puhub põhjakaarest. Meri on jahe ja hoiab merest ümbritsetud aladel temperatuuri ööpäevaringselt ühtlasena, jäädes 3…6°C vahele.

Laupäeval (06.05) liigub kõrgrõhkkond keskmega Eesti kohale. Ilm on enamasti selge, päeval võib mõni rünk areneda, kuid sadu neist ei tule. Tuul nõrgeneb veelgi ja on muutliku suunaga. Õhumass on väga jahe ning öösel on temperatuur -3…2°C, päeval 4…8°C.

Pühapäeval (07.05) kõrgrõhkkond liigub aeglaselt kagu suunas, kuid selle ulatus on suur ning meie jääme selle lääneserva. Ilm on selge, päeval mõne eksleva rüngaga, kuid sajuta.

Tuul pöördub lõunakaarde, ent tugevnemist ei paista. Öösel on õhutemperatuur -2…4°C, päeval hakkab sooja lisanduma ja õhusoe tõuseb juba 10°C ümbrusesse.

Esmaspäeval (08.05) jätkab kõrgrõhkkond meist eemaldumist kagu suunas, ilm on selge, päeval väheste rünkadega, kuid sajuta. Tuul puhub lõunakaarest ja küllaltki nõrgalt.

Läheb soojemaks ning öösel on sooja 1…5°C, päeval 10…14°C.

Teisipäeval (09.05) kõrgrõhkkond püsib, kuid läänest teeb lähenemiskatseid madalrõhkkond. Sadu siiski veel ei jõua ja ilm püsib vähese pilvisusega ja kuiv. Rõhuväli muutub pingelisemaks ja lõuna- ja kagutuul tõuseb päeval puhanguti 12…15 m/s. Öösel on tuulisema ilma korral sooja 5.. 10°C, päeval 12…15°C.

Ülejäänud nädala jooksul külmalainet tagasi ei tule, kolmapäeval ja neljapäeval peaks vihmalisa saama. Nädala edenedes vaibub ka tuul. Esmalt tuleb aga taimedel ja osa puude pungadel ning õiehakatistel rinda pista tõsise öökülmaga.

