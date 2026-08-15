Jälgi meid
Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Tulnuktaimed tungivad aeda

Avatar photo

Tulnuktaimed tungivad aeda

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

INTERVJUU

KÖIK JÜTUD | Helgi Põllo: Ise peab uskuma, siis hakkavad teised ka

Juulikuuga muuseumitöötaja ameti maha pannud ajaloolane Helgi Põllo ütles Hiiu Lehe kohvikus peetud vestluses, et maailm muutub ja meie peame muutuma koos sellega. Küll...

7 tundi ago

TOIT

AUGUSTIKUU MAITSED | Marjakuu kibuvitsa ja põldmarjaga

August on marjakuu nii aias, metsas kui ka mere ääres. Hiiumaa Heaks grupp muutub justkui üleöö sõstrasõprade klubiks, kus värskelt korjatud marjad kibekiirelt omanikku...

7 tundi ago

SUVI

KUHU MINNA | Hiiumaa Põllupäev avab põllumehe maailma

Hiiumaad on alati seostatud mere, kalapüügi ja turismiga. Täiesti õigustatult ka. Aga vahel tundub mulle, et põllumajandus jääb selle kõige kõrval kuidagi märkamatuks. Tegelikult...

1 päev ago

SPORT

KARJÄÄRI PARIM TULEMUS | Rebel ja Kais saavutasid MK-etapil viienda koha

Hiidlane Jaan Rebel ja pärnakas Kaur Erik Kais saavutasid Hiinas Pingtanis peetud rannavõrkpalli Futures-taseme MK-etapil viienda koha, mis on tandemi senine parim ühine tulemus...

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×