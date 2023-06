Vahel peab pirisema

On suvi ja väljas on palav. Temperatuurid ei lange ka ööseks, nii et teki all magada ei kannata. Magamistoa aknad on lahti, aga suurt abi sellest pole, sest tuul ei puhu.

Siseneb kärbes. Maandub su jalale. Kõditab. Tüütu! Raputad jalga, kärbes lendab õhku, aga kuhu, ei tea. Varsti maandub teisel jalal. Tõmbad lina peale. Lendab käele. Peidad käed lina alla. Mis tal üle jääb… Eks ikka ninale lennata!

Kätte sa teda ei saa ja vait ta ei jää ning sa muudkui vehid kätega ja puhud ninast tuult välja, aga sellest pole abi. Üldse magada ei saa. Hommikuks oled väsinud, kuri ja tujust ära, aga pead veel tööle minema.

Oleks ta vähemalt sääsk. Seda oleks lihtsam tabada. Kärbseid ei saagi ju kätte.

Elu ajalehetoimetustes kipub viimasel ajal natuke sarnane olema. Niigi jooksed kogu aeg ajaga võidu ja proovid kuidagi suuremaks kasvada kui internet, aga lisaks maanduvad pidevalt „kärbsed“ su ninal – tõuseb paberi hind, tõuseb trükihind, tõuseb kojukanne, tõuseb käibemaks…

Ei taha viriseda. Ei taha.

Ehk lendab see kärbes ise aknast välja, loodad. Või leiab koha kuskil pimedas nurgas ja jätab su rahule. Aga kui ei jäta…? Siis ikka ju hüppad mingi hetk voodist püsti ja hakkad teda taga ajama. Isegi, kui see tähendab, et kogu pere ärkab üles.

Hiiu Leht ühineb Eesti Meediaettevõtete Liitu kuuluvate üleriigiliste, maakondlike ja kohalike lehtede peatoimetajatega avalduses, mille avaldame tänases lehes.

Piret Eesmaa