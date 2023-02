Vabariigi teenetemärgi pälvis kaks hiidlast

President Alar Karis otsustas teiste seas anda riikliku teenetemärgi kahele hiidlasele – Eda Tärkile ja Kaarel Kotkasele.

“Väga hea tunne on. Väga tore tunne,” olid värske Valgetähe V teenetemedali kavaleri Eda Tärki esimesed sõnad kui ta Hiiu Lehelt uudist kuulis. “See on suur au,” ütles ta tänu väljendades. 1986. aastast Hiiumaa spordis tegev teenetemedali laureaat ütles, et talle teeb head meelt, kui märgatakse selliseid väikeseid tegijaid, kes lihtsalt heast tahtest vaikselt oma asja ajavad. Ta nentis, et tunnustus annab jõudu jätkata: “Muidu hakkaski jaks otsa saama.” Energiat annavad muidugi ka teised orienteerujad, ütles ta, kes on nii abivalmid ja toredad inimesed, et nendega koos võistlusi korraldada on tema sõnul puhas lust. Eda Tärki panust Hiiumaa orienteerumisse ja sporti on aastate jooksul korduvalt tunnustatud.