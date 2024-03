TÕESTATUD | Hiiumaa esimene šaakal leidis otsa autorataste all

Vahelduva eduga on Hiiumaal šaakali olemasolust räägitud juba aastaid, kuid ühtegi kindlat tõestust seni polnud.

Harju külas maanteekraavist leitud looma näol oli tegu liigi esimese kindla määramisega Hiiumaal.

Hukkunud looma leidis veterinaar Maie Vikerpuur. „Sõitsin autoga ja märkasin tee ääres surnud looma,“ rääkis Vikerpuur. „Ma ei ole varem šaakalit näinud, aga ma olin just vahetult enne seda uurinud, kuidas eristada šaakalit, hunti ja rebast.“

Põhjuseks, miks ta uurimise ette võttis, oli päev varem Vikerpuuri kodukandis Orjakus lumelt leitud kummaline käpajälg. Ta pildistas jälje üles ja saatis asjatundjatele, kes selle järgi ei julgenud kindlalt öelda, et tegu on šaakaliga. „Ilmselt foto pealt ei tule see nii hästi välja, aga see oli teistsugune jälg kui rebasel,“ ütles Vikerpuur.