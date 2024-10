ULGUHIIDLANE | Susanna leiab Hiiumaad igast maailma nurgast

Isegi kaugel ja võõras paigas, kus korraga on liiga palju uusi emotsioone – põnev, huvitav, hirmus, vastik, ebamugav – siis on olemas tema koht, millele mõeldes on ta taas kümneaastane, jookseb Kärdla tänavatel sõbrannadega, ujub meres ja maailmas polnud ainsatki muret.