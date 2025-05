TULEKUL | Utoopia Nr 9 kuulutas välja Viscosa Kultuuritehase ehitushanke

Ehitushange hõlmab Hiiumaa suurima, 12 000 m2 hoone ühe osa terviklikku rekonstrueerimist peatöövõtu korras. Töö käigus muudetakse hoone siseplaneering ja antakse ruumidele uus funktsioon, kujundades need sobivaks teatritegevuseks, kontsertideks, loometööks, näitusteks ning kogukondlikuks tegevuseks. Planeeritav tööde teostamise periood on 1. september 2025 kuni 31. mai 2026. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2025 kell 16:00.