Tervisekassal ei õnnestunud ka teisel katsel Kärdla perearsti Meeli Paesülla nimistule uut arsti leida. Nüüd otsib tervisekassa arstile ajutist asendajat.

Tervisekassa perearstiabi peaspetsialist Maarika Liivamäe ütles, et nimistu vastu tundis huvi koguni kaks perearsti, kuid nad otsustasid seekord mitte kandideerida. „Loodame, et nende huvi, tulla Hiiumaale perearstiks, jääb alles, ning saame dr Meeli Paesülla nimistu lähikuudel uuesti konkursiks avada,“ sõnas Liivamäe.

Edasine plaan on otsida enam kui 2000 inimesega nimistule ajutine asendaja, kes jätkab tööd alates 1. juunist. Liivamäe selgitas, et ajutine asendus kestab, kuni nimistule tuleb uus huviline. „Kuulutame uue konkursi välja alles siis, kui nimistule tekib uus perearsti kandidaat, kes soovib hakata nimistu omanikuks,“ lisas ta.