TERVISEAMET | Selle aasta leetrileiud tulevad peamiselt Hiiumaalt

Hiiumaa Haigla ravijuhi Juuli-Ann Tähiste sõnul ei ole leetritega patsiendid Hiiumaa Haiglas ravil olnud. „Tegemist on väga nakkava ja hetkel Eestis õnneks veel harvaesineva nakkushaigusega, haiglaravi vajaduse korral need patsiendid hospitaliseeritakse nakkushaiguste osakondadesse, meile lähimad on Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Lastehaigla,“ selgitas Tähiste.