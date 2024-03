Teatrid kutsuvad koolinoorte teatripäevale

26. märtsil toimub Haapsalu kultuurikeskuses IX Koolinoorte Teatripäev „Teatri mitu nägu“, mis toob üheks päevaks kokku teatrid üle Eesti, et anda ühe piirkonna õpilastele võimalikult mitmekesiselt võimalusi teatritegemisega tuttavaks saada, sh õppida tundma erinevaid töövaldkondi ning erialasid teatris. See aasta on võimalus kõigil 1.–12. klasside Hiiumaa ja Läänemaa õpilastel osaleda tasuta töötubades, mida korraldavad 18 erinevat Eesti teatrit ja teatrikõrgkooli.