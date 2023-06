Sui aa kee

Jah, suvi on käes.

Suve algust loetakse ikka juunikuuga. Kuigi suvesoojus siin-seal ennast juba näidanud ning esimesed üritusedki peetud, praamijärjekorrad seistud. Vaikselt hakkab kõik minema siinse tähtsaima aastaaja rütmi.

Suvetempos alustab ka Hiiu Leht, tuues lugejateni taas juba eelmisest suvest tuntud Suvelehe formaadi. Sel korral igal reedel nelja lisaleheküljena, millel kirjutatakse eranditult suvistest ja võib-olla veidi pehmematest-­värvilisematest asjadest. Teistele lehekülgedele satub sekka ka argisemaid uudiseid. Suvisema kuue saab ka lehe kujundus.

Hiiumaal juhtub suve jooksul meeletult palju. Pole vist inimesi, kes igale poole jõuaksid. Proovime hoida kätt siinse suveelu pulsil ja kirjutada meie ümber toimuvast nii palju kui võimalik.

Suvel kasvab Hiiumaa elanike arv jõudsalt ja loodetavasti saavad nii nemad kui ka külalised just Suvelehest teada, mis Hiiumaal toimub ja kuhu minna.

Kutsume siinkohal ka üles kõiki huvilisi meile kirjutama, mis Hiiumaa suvest meelde jääb, rõõmu valmistab ja kui midagi laita, tuleb argumenteerides teha sedagi.

Loodame, et suvi tuleb ilus ja Suveleht muudab selle veelgi sisukamaks, sest köik jütud on ikka Hiiu Lehtes.

Raul Vinni