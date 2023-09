SÜGIS PRESSIB PEALE | Ilmad on jätkuvalt muutlikud

Ilm on olnud üsna soe ja mandril on tulnud ka uusi päevarekordeid, näiteks eile oli Kagu-Eestis 24,6°C, mis on kuupäeva absoluutne rekord. Ilmamudelid on aga muutlikud ning praegusele “üleminekuperioodile” kohaselt on mudelitest iga päev erinev info vastu vaatamas. Eeloleva nädala lõpu ja uue nädala alguses on aga suhteline üksmeel.

Reedel (29.09.) jõuab Norra merelt Skandinaaviasse aktiivne madalrõhkkond ning hakkab üha enam määrama ka meie ilma. Öö ja päeva esimene pool on veel sajuta, pealelõunasel ajal tuleks juba arvestada vihmasajuga.Tuul pöördub edelasse – läände, pisut tugevneb, rannikul puhanguid 9…13m/s. Päeval pilvisema ja tuulisema ilmaga tõusevad maksimumid 18…20°c-ni.

Laupäeval (30.09.) on kahekeskmeline madalrõhuala Põhja-Skandinaavia kohal. Meile tuleb läänest niiskust lisaks ning sajuhooge on nii öösel kui päeval, laialdasemad ja tihedamad on need öisel ajal. Tuul puhub läänekaarest ja tugevneb, päeval on puhanguid rannikualadel 15…19m/s. Nii öösel kui päeval on sooja 14…18°C.

Pühapäeval (01.10.) jääme “halli alasse” , kus edelas on kõrgrõhkkond ja põhja-kirde pool eemalduv madalrõhkkond. Niiskust on piisavalt, et põhjustada kohatisi hoovihmasid nii öösel kui päeval. Mingit rekordsadu ei tule, kuid ööpäevane sajuhulk võib mõnel pool kuni 10mm ulatuda.Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas, rannikul on puhanguid 11…15m/s. Sooja on öösel 11…15°C, päeval 14…17°C.

Esmaspäeval (02.10.) jääme üsna sarnasesse olukorda. Ilm on öösel suhteliselt kuiv, päeval liigub üle kitsuke sajuvöönd, sadu on nõrk – mõõdukas. Tuul puhub ikka läänekaarest ja üle 15 m/s puhangud ei ulatu. Soojakraade on öösel 10…15°C, päeval 13…16°C.

Teisipäeval (03.10.) on ilmamudelid olnud üsna muutlikud, kuid viimastel päevadel on tekkinud teatav stabiilsus. Praeguse prognoosi kohaselt tekib Inglismaa kohal õhumasside teravas kontrastis madalrõhkkond, mis võtab suuna Eesti suunas ja süveneb. Selle stsenaariumi realiseerumisel on öö sajuta, päeval aga jõuab üsna tugev vihm Hiiumaale ja liigub edasi mandrile. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukasja hakkab pisut tugevnema õhtupoole. Sooja on öösel 10…13°C, päeval tuleb kaarega jahedam õhumass ja sooja ei ole ööst rohkem oodata.

Kolmapäeva tasub tähele panna

Juba mitu päeva on mudelites püsinud stsenaarium, mille kohaselt tekib teravas õhumasside vastasseisus madalrõhkkond Briti saarte kohal ja liigub siis edasi üle Lõuna-Soome või eesti.

Emmal – kummal juhul on oodata tormist ilma, värsked mudelid näitavad Hiiumaa rannikule kolmapäeva esimeseks pooleks üle 30 m/s põhja- ja loodetuule puhanguid.

Samas see jõuab veel muutuda ning teisipäevases lehes kindlasti täpsem ja detailsem info.