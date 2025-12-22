SISUKAS AASTA | Meie lehe aasta Hiiumaal

Lõppemas on Hiiu Lehe uue tulemise kolmas täisaasta. Oleme leidnud oma näo ning enam ei teki meie puhul küsimust, et kelle pere laps me ikkagi oleme? Loodetavasti tuntakse meid aina rohkem ja võetakse juba kui sõpra-tuttavat, kellega hea kokku saada.

Sellest teadmisest annab aimu kevadel läbi viidud lugejaküsitlus, mille tulemused oleme veel oma lugejale võlgu.

Esmalt tahaks tänada kõiki neid 280 vastajat, kes võtsid vaevaks oma arvamust avaldada. Nii suur vastajate arv oli meile tõsiselt positiivne üllatus.

Enamus vastajatest ütles, et loevad Hiiu Lehte regulaarselt. Kõige rohkem oli paberlehe tellijaid, keda oli vastajatest üle poole. Kuid pea teist sama palju oli siis neid, kes loevad ühel või teisel viisil digilehte, paljud neist koos paberlehega. Selgelt joonistus välja, et vanuses 65+ inimesed eelistavad paberlehte, alla 30-aastaste seas aga tegi võidukäiku digileht. Head meelt teeb see, et 72% vastanutest olid Hiiu Lehe lugejad juba üle 10 aasta.

Koguni 46,5% vastajatest andis Hiiu Lehe kvaliteedile kõrgeima hinnangu ja kokku hindas 89% lehte keskmiselt või kõrgemalt.

Enamus vastanutest leidis ka, et Hiiu Leht kajastab Hiiumaa teemasid piisavalt. Samas just nooremate vastajate seas märgiti nii mõnigi kord ära, et soov on näha mitmekesisemat lähenemist ja suuremat pilti. Oleme selle väitega igati nõus.

Jõudumööda oleme teinud ka Hiiu Lehe taskuhäälingut Köik Jütud, kuid just nooremad vastajad nimetasid ära, et rohkem võiks olla videosid ja jutusaateid. Taaskord tuleb nõustuda.

Vaadates teemasid, mis vastajaid huvitasid, sai kinnitust taas tõsiasi, et inimene on kõige tähtsam. Selle märkis ära 81% vastajatest.

“Meeldib, et kirjutatakse meie oma inimestest,” kõlas üks kommentaar.

Veel pakkusid huvi külaelu ja kogukond, kohalik poliitika, kultuur ja ajalugu, keskkond ja loodus, majandus, sport ja veel mitmed. Püüdlemegi selle poole, et igale ühele midagi.

Loomulikult ei tule üheski küsitluses ainult positiivset vastukaja. Nii andsid ka seekord vastajad teada, et lehes võiks näiteks olla vähem punast propagandat, paber võiks olla paksem, digilehe tehnilised lahendused paremad. Õigus oma arvamusele on ka vastajal, kelle arvates on Hiiu Leht sama ebaõnnestunud nagu Kärdla keskväljak, mida aitab kasutada ainult äärmisel vajadusel.

Sisuline kriitika on teretulnud ja sellest saab vaid õppida.

Me elame jätkuvalt ajastul, kus maailm on kiiremas muutumises, kui kunagi varem. Seda ka meediamaastikul. Hiiu Leht tegi juba 2024. aastal otsuse vähendada paberil ilmumissagedust. Oleme saanud kinnitust, et otsus oli ainuõige ning varem või hiljem läheb seda teed kogu kohalik ajakirjandus. Tahame me seda või ei taha. Paberleht ei kao tõesti veel nii pea, kuid tema roll muutub. Uudisekandjast rohkem meelelahutuseks.

Tänast uudist ei mäleta homme enam keegi. Veel vähem nädala pärast, kui see peaks ilmuma paberlehes. Seal saab aga ehitada loole kihte ümber ja serveerida seda juba sisukamalt. Tõsise praena, mitte vaid kiire ampsuna.

Hiiu Lehe digilehes on selle aasta lõpuks ilmunud pea 2000 artiklit, millest kolmandik on sellised, mis paberlehes ilmunud ei ole. Rääkimata galeriidest ja videotest, mida näebki vaid lehe veebiversioonis.

Just inforohkuse, uudiste kiiruse ja mitmekesisema sisu pakkumiseks tulebki panustada digilehele, mida me oleme terve aasta teinud. Pidevalt muutub Hiiu Lehe veebikülg sisukamaks, tihedamaks, tehniliselt paremaks. Üsna pea loodame tuua artiklite juurde ka kuulamisvõimaluse, mis on tänapäeva meedias juba möödapääsmatu lisavõimalus. Uuendusi on aasta jooksul tulemas veel. Paraku tuleb seetõttu tuleval aastal kaaluda ka digilehe hinna mõningast tõusu.

Möödunud aasta oli igati sisukas. Kindlasti oli suur proovikivi kohalikud valimised, kus just ajaleht peab pakkuma arvamusplatsi, et kandideerijate vaated valijani viia, ise sealjuures poolt valimata. Hiiu Leht sai sellega hakkama. Nüüd on uue volikogu näol vaja nullist alustada leheveergudel veelgi sisukamat debatti Hiiumaa-teemadel. Ootame kõiki osalema.

Millest leht 2025. aastal kirjutas ja mida rohkem loeti, teeme kokkuvõtte aastalõpu lehes, kuid hea meel on tõdeda, et Hiiu Leht laiendab tihti Hiiumaad saarelt välja. Olgu selleks põhjuseks siis suvehiidlased või mujal elavad hiidlased. Saartelt saadetavad kirjad on juba kolmekümne peal. Leht jõudis hiidlaste jälile nii Soome kui ka leidis paralleele Läänemere saartelt.

Hiiu Lehte nimetatakse kogukonnaleheks. Meie ärimudel 25 omaniku näol on Eestis ainulaadne ja nii mõnigi on seda nimetanud kohaliku ajakirjanduse üheks võimalikuks ellujäämisvõimaluseks. Kuid kogukonnaleht peabki käima ka kogukonnal külas. Sel aastal korraldasime kodukohviku, kus rohke külastajaskond sai kuulata huvitavaid vestlusi, aga viisime ka oma lugejad teistmoodi reisile Saaremaale.

Palju on tehtud, palju on teha. Ja see kõik saab võimalikuks ainult tänu Teile, head Hiiu Lehe lugejad.

Aitäh.

Rahulikke pühi ja head uut aastat Hiiu Lehe seltsis.