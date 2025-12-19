VÕITLUS VÄHIGA | Karini tugisambad on pere, must huumor ja terve mõtlemine

Karin on kolme lapse ema. Kooliõpetaja. Kolmekümne kaheksa aastane. Rinnavähi sõdalanna. Umbes aasta aega tagasi hakkas ta tundma, et rinnas on midagi valesti. “Keegi teine sellest aru ei saanud, ainult mina ise,” kirjeldab ta esialgset kõhutunnet, mida oleks võinud pidada ka irratsionaalseks. Tükk, mida ta tundis, ei olnud iseenesest suurem kui piimaummistus imetamise ajal. Ent Karini peres oli vähki varem olnud ja kahtlane tunne tegi valvsaks.