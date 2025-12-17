Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 18. detsembril

Avatar photo
Hiiu Leht 18. detsembril
  • Juhtkiri | Köige param kink
  • Arvamus | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg
  • Arvamus | Meie lehe aasta Hiiumaal
  • Tänavaküsitlus | Millega seostuvad teile jõulud?
  • Uudis | Kassari kabeli tornikiiver uuenes kogukonna toel
  • Uudis | Hiiumaa tegus terviseedendaja on Margit Kagadze
  • Uudis | Monika Reppo pälvis eripreemia
  • Uudis | Kärdlasse kerkib üle aastate uus ridaelamu
  • Uudis | Saarnaki laiust saab väikesaar
  • Uudis | Hiiumaa riigikooli otsitakse direktorit
  • Kultuur | “Talvine teekond” puudutas sadu kuulajaid
  • Kultuur | Ilona Muhelit tunnustati Gustav Ernesaksa stipendiumiga
  • Sport | Selgusid parimad noored kabetajad
  • Sport | KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 viigistas edasipääsu seeria
  • Sport | Maadlejad tõid Soomest kulla
  • Sport | Viskoosa SK lõpetas Rapla liigas aasta kaotusega
  • Teema | ETTEVAATUST: Kelmid jõulurahu ei tunne
  • Persoon | Ago Täpsi 90: Tegemata pole midagi jäänud!
  • Kirjad koju | Kuus jõulukirja tunnetest
  • Intervjuu | Kloun lubab endale seda, mida inimene ei julge
  • Isetegemine | Rookroon kaunistab ruumi aastaringselt
  • Tervis | Karini tugisambad võitluses vähiga – pere, must huumor ja terve mõtlemine
  • Toit | Kuidas pääseda pühadeaegsest söömaorgiast?
  • Püha Lepa Leht | Hiidlase joruskoop 2026: täide lähevad isegi valed ennustused
  • 25 aastat tagasi | Kärdla pääses suurest tulekahjust

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 18.12.2025 (53)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

5 tundi ago

UUDISED

LIIKLUSHULIGAANID | Hiiumaal saavad neli liiklusrikkujat musta jõulukaardi

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saadab ka tänavu musti jõulukaarte liiklejatele, kes aasta jooksul politseipatrullidele kõige rohkem silma on torganud. Hiiumaalt on sel aastal neli...

7 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Jõuluaeg tuleb lumeta

Jõuluaja ilm tuleb tänaste prognooside kohaselt paraku soe ja lumevaba. Üleüldse püsib ilm soojemal lainel.

8 tundi ago

SPORT

KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 viigistas edasipääsu seeria

Eelmisel nädalal alustasid KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 noored korvpallurid play-in seeriat TalTechi II võistkonna vastu. Kahe mängu järel on seeria viigis...

9 tundi ago