ETTEVAATUST! | Kelmid jõulurahu ei tunne

Alles hiljuti tekitas üle Eesti kõlapinda Hiiumaalt lendu läinud juhtum, kus pakiautomaadis ootaski saajat pakk, mille kohaletoimetamise eest oli ta maksnud 59 eurot lunaraha. Pakk oli aga tühi ja raha kelmide käes. Sel aastal on Eestis teada üle 3000 kelmuse juhtumi ja inimesed on ilma jäänud pea 23 miljonist eurost. Hiiumaal on kelmuste kahju viie aastaga kasvanud kolmekordseks ja sel aastal on üheksa kuuga kahju tehtud 268 389 euro eest. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp kirjutab, et vale oleks loota nagu kelmid jõulurahu peaks. Pigem on pühadesagin neile just soodsam aeg.

Avatar photo
Ajal, mil maale langeb jõulurahu, mõtlevad kelmid aina hoogsamalt, kuidas kellelgi nahk üle kõrvade tõmmata, räägib Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. | Foto: Raul Vinni

Jõulueelne aeg on kelmide jaoks eriti soodne, sest inimesed ostavad rohkem, ootavad pakke ja on emotsionaalselt vastuvõtlikumad. Enne pühi suurenevad nii petukõned, võltsitud e-kirjade kui ka libapakkide teadete arv. Enamasti kasutavad kelmid ära inimeste kiirust ja heatahtlikkust. Pühaderahu ei peaks lõppema ebameeldiva üllatusega.

