Jõulueelne aeg on kelmide jaoks eriti soodne, sest inimesed ostavad rohkem, ootavad pakke ja on emotsionaalselt vastuvõtlikumad. Enne pühi suurenevad nii petukõned, võltsitud e-kirjade kui ka libapakkide teadete arv. Enamasti kasutavad kelmid ära inimeste kiirust ja heatahtlikkust. Pühaderahu ei peaks lõppema ebameeldiva üllatusega.
TEEMA
ETTEVAATUST! | Kelmid jõulurahu ei tunne
Alles hiljuti tekitas üle Eesti kõlapinda Hiiumaalt lendu läinud juhtum, kus pakiautomaadis ootaski saajat pakk, mille kohaletoimetamise eest oli ta maksnud 59 eurot lunaraha. Pakk oli aga tühi ja raha kelmide käes. Sel aastal on Eestis teada üle 3000 kelmuse juhtumi ja inimesed on ilma jäänud pea 23 miljonist eurost. Hiiumaal on kelmuste kahju viie aastaga kasvanud kolmekordseks ja sel aastal on üheksa kuuga kahju tehtud 268 389 euro eest. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp kirjutab, et vale oleks loota nagu kelmid jõulurahu peaks. Pigem on pühadesagin neile just soodsam aeg.
Veel lugemist:
UUDISED
Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.
UUDISED
Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.
UUDISED
Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.
25 AASTAT TAGASI
Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust