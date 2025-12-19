ETTEVAATUST! | Kelmid jõulurahu ei tunne

Alles hiljuti tekitas üle Eesti kõlapinda Hiiumaalt lendu läinud juhtum, kus pakiautomaadis ootaski saajat pakk, mille kohaletoimetamise eest oli ta maksnud 59 eurot lunaraha. Pakk oli aga tühi ja raha kelmide käes. Sel aastal on Eestis teada üle 3000 kelmuse juhtumi ja inimesed on ilma jäänud pea 23 miljonist eurost. Hiiumaal on kelmuste kahju viie aastaga kasvanud kolmekordseks ja sel aastal on üheksa kuuga kahju tehtud 268 389 euro eest. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp kirjutab, et vale oleks loota nagu kelmid jõulurahu peaks. Pigem on pühadesagin neile just soodsam aeg.