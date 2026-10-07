SELGUSID PARIMAD | Kabemeistriteks tulid Triin Unt ja Kaljo Pihlamets

Naised ja mehed mängisid ühises ringsüsteemis ning paremusjärjestus selgitati hiljem eraldi. Kokku peeti seitse vooru. Mõtlemisaeg oli 15 minutit, millele lisandus iga käigu eest viis sekundit. Võidu eest teenis mängija kaks ja viigi eest ühe punkti.