Naised ja mehed mängisid ühises ringsüsteemis ning paremusjärjestus selgitati hiljem eraldi. Kokku peeti seitse vooru. Mõtlemisaeg oli 15 minutit, millele lisandus iga käigu eest viis sekundit. Võidu eest teenis mängija kaks ja viigi eest ühe punkti.
SPORT
SELGUSID PARIMAD | Kabemeistriteks tulid Triin Unt ja Kaljo Pihlamets
Hiiumaa 2026. aasta meistriteks vene kabes tulid naiste arvestuses Triin Unt ja meeste arvestuses Kaljo Pihlamets. 3. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses peetud võistlusel osales seitse mängijat.
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