Uus laev tuleb väiksem kui praegused mandri ja suursaarte vahelisi liine teenindavad laevad ja hakkab mahutama 380 reisijat, 110 autot või kaheksa veoautot. Lisaks saab parvlaeval olema restoran.
SAARLASTE LAEV | Uus parvlaev Heltermaa-Rohuküla liinil sõitma ei hakka
Parima pakkumuse Eesti uue suursaarte vahelise parvlaeva ehitamiseks tegi Poola laevatehas CRIST S.A., mis peaks elektril töötava laeva valmis ehitama 2028. aasta lõpuks. Seejärel hakkab laev sõitma Virtsu-Kuivastu liinil. Hiiumaa liini laev teenindama ei hakka.
Möödunud nädalalõpul Suuremõisa lossis toimunud Kristlik Naistekonverents “Rahu keset rahutust” oli mõeldud nii kristlastest naistele kui ka naistele, kes ei pea end kirikuga seotuks.
Uuest aastast muutub koolijuhtidele kohustuslikuks atesteerimine, mille Hiiumaal läbis esimesena Kärdla koolijuht Margit Kagadze, kelle sõnul on tegemist põhjaliku enda tööle tagasi vaatamisega.
Teisipäeval tutvustasid Kärdla lennujaama töötajad huvilistele värskelt uuendatud reisiterminali, mis on pärast põhjalikku remonti taas reisijatele avatud.
Väikelaevade navigatsioonihooajani on jäänud veel kuu, kuid esimesed külalised Hiiumaa sadamates on juba kohal.