REPLIIK | Ivo Eesmaa: Kutseharidusreform on Hiiumaal muutumas haridusreformiks ilma avaliku aruteluta

Kutseharidsureformi taolised muutused tuleks läbi arutada ja põhjendada nii lastele, kui kalastevanematele. Igas maakonnas, sealhulgas Hiiumaal, peab säilima iga põhikooli lõpetaja jaoks valikuvõimalus jätkata haridusteed akadeemilises üldhariduskoolis ehk gümnaasiumis. Seda kinnitab ka põhikooli ja gümnaasiumiseadus: “Kvaliteetse ja valikuterohke ning gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastava üldkeskhariduse omandamise võimaluse tagavad riik ja kohalik omavalitsus, pidades igas maakonnas õpilaste arvust lähtuvalt vajalikul arvul gümnaasiume. Riik kohustub pidama igas maakonnas vähemalt ühte gümnaasiumi.”

Hiiumaa Gümnaasium on Kärdla Keskkooli ja Kärdla Ühisgümnaasiumi järglane – kool, mis kannab nelja põlvkonna hariduslikku ja kogukondlikku pärandit. See ei ole ainult kooli, vaid kogu Hiiumaa kogukonna lugu. Tänaseks on Hiiumaa Gümnaasiumil välja kujunenud tugev identiteet ja õpikultuur, mida on kujundatud järjekindlalt aastakümneid. Just sellist õpikeskkonda väärivad meie põhikoolilõpetajad. Nii MUBA kui enamus muid kutseõppeasutusi on eelkõige noortele mõeldud koolid ja annavad võimaluse õppida koos omaealistega.

Hiiumaa Ametikool on väljakujunenud täiskasvanute õppeasutus ja aiandusõppe keskus Eesti läänepoolsemate maakondade jaoks. Nii ka tõenäoliselt jääb, seda eelkõige demograafilistel põhjustel. Ametikooli ja gümnaasiumi liitmine ühte asutusse on seepärast Hiiumaal vaid mehaaniline liitmine. Neile kahele koolile ja kogu Hiiumaale sobiks minu arusaamise järgi paremini koostöö ja selle käigus kokkukasvamine (kui see osutub otstarbekaks), mitte sundliitmine.