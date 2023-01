Pühalepa tornikiivri muna seest leiti aastaarv

Restaureerimisse viidud Pühalepa tornikiivri munast leiti töökojas tselluloosi jääkidega metallspiraal, millel daatum 28. juuni 1842 ja tekst „L. Jurgens“, mis on tõenäoliselt muna valmistanud meistri nimi. Muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik Dan Lukas ütles, et seda spiraali ta kuuliaukudest sisse piiludes ka nägi, kui kuul esialgu torni otsast alla võeti ning selgus, et kohapeal seda avada võimalik ei ole. „Nimetasin seda metallnaastuks, ent see osutus tähtsaks detailiks.“ Nüüd on olemas kolm tornikiivriga seotud daatumit: 1838 emapuu, 1842 kuul ja 1872 kukk. „Hakkame uurima,“ lausus OÜ Rändmeister juhatuse liige Juhan Kilumets.