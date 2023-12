HIIDLASE JORUSKOOP 2024 | Õnn on juba ukse taga!

Mis on JORUskoop Joruskoop on horoskoobi sarnane toode, kuid vahe on selles, et Püha Lepa Lehe loodud hiiumaine toode käsitleb asju rohkem süvitsi, laiema spektriga ja ennustused on tavahoroskoobist kaugemale tulevikku vaatavad. Joruskoopia on täppisteadus. Kõik Joruskoobis öeldu saab kindlasti tõeks. Pole lihtsalt teada, millal, kus, kellega ja mismoodi. Joruskoop on koostatud valdkondade kaupa. Kaasasime töö hõlbustamiseks ka hulganisti abivahendeid, saamaks nägemusi, mida aasta 2024 tuua võiks. Nagu eelmisel aastal, oli ka seekord nõu, jõu ja huvitavate ideedega abiks sõber Taivo Saaremaalt, kelle näol on tegemist ühe maailma parima voodoo eksperdiga. Tema käes on hetkel ka grupivoodoo maailmarekord. Taivo korraldas 90-ndatel voodoo sessiooni kõigile saarlastele ühekorraga, torgates sukavarda telefoniraamatusse.

Kätte on jõudmas aastavahetus ja Püha Lepa Lehe poolt on taas ilmumas palju nõutud Joruskoop. Eelmisel aastal pöördusid mitmed eriti kiiret elu elavad hiidlased meie poole uue Joruskoobi sooviga juba märtsis, sest kõik mis pidi tulema, oli juba tulnud. Tasub üle rääkida, et Joruskoop kehtib vaid hiidlastele ja saarlastel pole mõtet tarbijakaitsesse öigust minna taga nõudma, kui nendega nii ei lähe, nagu allpool kirjas.

Korraliku joruskoobi koostamiseks peab esmalt vaatlema ja analüüsima, mis seisus on saabuva aasta jooksul planeedid ja tähed. Hetkel on enam kui kindel, et kogu järgneva aasta liigume taaskord oma asjadega Hiidlase tähtkujus. Taevasse vaadates on seda moodustist lihtne leida, sest hiidlase tähtkuju asub nagu ikka tavapäraselt „musta augu“ ümber ja on pilvitu ilmaga palja silmaga nähtav.