PÜHA LEPA LEHT | Börsiõlu tooks Hiiumaa eelarvesse miljoneid

Ilmselt on kõigile lugejatele teada, et majanduses on hetkel segased ja kiiresti muutuvad ajad. Kord liigub asi vasakule, siis paremale, siis jälle ette ja lõpuks liigub taha. Hiidlased on olnud siiani väga nupukad. Kõik keerulised ajad on läbitud ja edukalt. Püha Lepa Leht pakukski välja täiendava plaani, kuidas meie saare majandust lähiaastatel konkurentsivõimelisena hoida ja teenida suurtes kogustes lisatulu.

Vaba raha läheb ikka vaja ja peame lühikese turismihooaja endale võimalikult tulusaks tegema. Milline siis oleks pakutav plaan ja imepärast tootlust lubav majandustrikk? Arvan, et algaval aastal võiks turule tuua sellise nähtuse nagu börsiõlu. Hiiumaal on palju märjukese valmistajaid, kuid kas hind on alati turupõhine ja õiglane? Sageli ei ole. Meil olekski loogiline kehtestada koduõllele börsihind. Järgmise päeva hind saaks teatavaks eelmise päeva õhtul kell 23.00. Hinna suurus hakkaks sõltuma mitmetest teguritest. Nagu näiteks müügil olevate käsitööõllede kogus saarel, turistide hulk saarel, teeninduskohtade arv, teeninduskohtade lahtiolekuajad, brändi tuntus, turupositsioon, vajamineva tooraine hulk ja tootmiskulud.

Hinna määrab nõudlus

Börsiõlle tulek Hiiumaale paneks paika tootjatele õiglase hinna ning ka pakkumise ja nõudluse vahekorra. Hinnastamise väljatöötamisel on Püha Lepa leht arvestanud kolme põhimõtet. Börsiõlle kasutuselevõtt võiks kindlalt olla ka Hiiumaa arengustrateegia üks alustaladest.