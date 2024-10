PILTUUDIS | Võimalus kodukokkadele – täielik Utoopia

Kodukokkade õhtu idee autor on Marco Pärtel ja eesmärk on, et inimesed, kes kodus oma külalisi hea ja paremaga kostitavad, tuleksid ka nende juurde ja pakuksid oma valmistatud roogi laiemale ringile. See annab neile võimaluse pidada restorani üheks õhtuks.