PAKUTAKSE TÖÖD | Keith Siilats plaanib Hiiumaal Reformierakonnaga suurt kampaaniat

Kampaaniajuhi otsimise kuulutus hakkas sotsiaalmeedias ringlema hiljuti, kuid anonüümselt. Kuulutuses viidati, et Hiiumaal on oravapartei ridades kandideerimas mainekate ülikoolide ja ettevõtluse taustaga inimene. Otsitakse juhti viieliikmelisele tiimile, kes viiks Hiiumaal läbi ukselt-uksele kampaania ja koguks potentsiaalsete valijate kontakte. Seda nimetatakse võimaluseks muuta Hiiumaa tulevikku. Töötasu oleks kampaaniaperioodil 2000–3000 eurot, lisaks tasu iga kontakti pealt. Kampaaniajuhti otsitakse gruppidest, kus on palju aktiivse müügitöö kogemusega inimesi.