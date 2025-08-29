Jälgi meid
PÄÄSTE

PÄÄSTE | Oksade põletamisest tekkinud suits kandus kortermaja peale

Foto: Eike Meresmaa

28. augustil kell 15.57 said päästjad väljakutse Vaemla külla, kus põles oksahunnik. Ekskavaatoriga kokku aetud oksahunnik oli põlema pandud ning sellest tulenev suits kandus lähedal asuva kortermaja peale. Päästjad kustutasid põlengu.

