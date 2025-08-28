PÄÄSTE | Jõerannas jäeti seitse lõket järelevalveta

27. augustil kell 17.04 said päästjad teate, et Jõeranna külas on märgatud järelevalveta lõket, mis tuule tõttu suuremaks läks. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest seitse lõkkepõhja, milles põletati raiejäätmeid ning mis oli jäetud järelevalveta. Kella 18.52ks olid lõkked päästjate poolt kustutatud.