PÕLENG | Elumaja juures seisnud auto põles lausleekides

Sõiduauto hävis põlengu tagajärjel. | Foto: Martin Kõmmus

27. augustil kell 3.07 teavitati häirekeskust, et Lõbembe külas põleb lahtise leegiga elumaja läheduses seisnud sõiduauto. Lähikaudsed elanikud hakkasid autot kustutama, kuid siiski oli auto päästjate saabumise ajaks lausleekides. Päästjad likvideerisid põlengu kell 4.06. Põlengu tekkepõhjust päästjatel teada ei ole.

