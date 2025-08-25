Jälgi meid
ÕNNETUS | Kaigutsis sõitis noormees kraavi, kaasreisija viidi haiglasse

Avatar photo
Foto: Erakogu

Reedel, 22. augustil kell 19.38 juhtus liiklusõnnetus Kaigutsi külas Käina-Ühtri tee 4. kilomeetril, kus 18-aastane noormees oli metsloomale otsasõidu vältimiseks Volvo S40-ga äkkpidurduse teinud ja kraavi sõitnud. Kiirabi viis Volvos kaasreisijana viibinud 20-aastase mehe haiglasse.

