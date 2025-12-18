PÄÄSTE | Leisu külas lekkis autost kütust

17. detsembril kell 21.36 lekkis Leisu külas asuvas parklas auto tehnilise rikke tõttu maha diiselkütus. Reostus oli umbes 1,5 meetrisel alal. Päästjad katsid ala absorbentainega.
