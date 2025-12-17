Must jõulukaart saadetakse suurimatele liiklusrikkujatele juba viieteistkümnendat korda. Kaardi saajad valiti ka sel aastal nimekirjast, kuhu koondatakse aasta jooksul neli või enam liiklussüütegu toime pannud inimest.
LIIKLUSHULIGAANID | Hiiumaal saavad neli liiklusrikkujat musta jõulukaardi
Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saadab ka tänavu musti jõulukaarte liiklejatele, kes aasta jooksul politseipatrullidele kõige rohkem silma on torganud. Hiiumaalt on sel aastal neli rikkumiste poolest silma torganud inimest. Eelmisel aastal oli rikkujaid samuti neli, üle-eelmisel aastal kolm. 10 000 elaniku kohta on Hiiumaal viis liiklusrikkujat.
