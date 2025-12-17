Jälgi meid
LIIKLUSHULIGAANID | Hiiumaal saavad neli liiklusrikkujat musta jõulukaardi

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saadab ka tänavu musti jõulukaarte liiklejatele, kes aasta jooksul politseipatrullidele kõige rohkem silma on torganud. Hiiumaalt on sel aastal neli rikkumiste poolest silma torganud inimest. Eelmisel aastal oli rikkujaid samuti neli, üle-eelmisel aastal kolm. 10 000 elaniku kohta on Hiiumaal viis liiklusrikkujat.
Must jõulukaart 2025. | Politsei- ja Piirivalveamet

Must jõulukaart saadetakse suurimatele liiklusrikkujatele juba viieteistkümnendat korda. Kaardi saajad valiti ka sel aastal nimekirjast, kuhu koondatakse aasta jooksul neli või enam liiklussüütegu toime pannud inimest. 

