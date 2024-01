Osavallakogud jäid esialgu poolikuteks 

Vallavalitsus kinnitas 3. jaanuari istungil Hiiumaa valla osavallakogude koosseisud, kuid puudu on noorte ja ettevõtjate esindajaid ning ka külaseltsid alles valivad, keda osavallakogusse saata. Kodukant Hiiumaa juhatuse esimees Heli Üksik ei osanud öelda, miks seltsid oma esindajaid nimetanud pole, kuigi info sai varakult kõigile saadetud.

Üks võimalikke põhjusi on, et külaseltsi esindaja peab valima üldkoosolek, aga neid pole veel jõutud korraldada. Üksik rääkis, et nemad valisid oma külaseltsi MUHV esindaja elektroonilisel hääletusel ja üldkoosolekut reaalselt kokku ei kutsunud.