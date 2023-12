Nukulinna oma teater

Kärdla Nukuteatri sünnipäeva peetakse pühapäeval, 10. detsembril kella 12–15ni.

Kersti Ojasalu esitleb uuesti lavastatud „Hiiumaa lugusid“.

Helen Kõmmus tuleb oma karmoškaga ja koos külalistega tehakse mõned ühislaulud.

Kavas on koos vaadata vanu pilte, teatriafišše ja kavalehti. Valmimas on nukuteatri ajaloostend, samuti esitletakse kolmel stendil Holmbergide maja ja pere lugu. 11. detsembril on nukuteatris külalisetendus „Umka – jääkarupoeg“, lugu eskimopoisi ja jääkarupoja suurest sõprusest. Etenduse toovad külakostiks Riina Buldas ja Irina Marjapuu Tallinnast ja sellega käiakse jõuluajal külas Hiiumaa koolides ja lasteaedades.

Nagu ikka tuuakse jõuluajaks välja Lea tehtud pöialpoisid „Lumivalgekese“ etendusest. Need on pärit Lea loodud Kehra nukuteatri aegadest ja restaureeriti Lea 90. sünniaastapäevaks.