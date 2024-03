“NII TA ON” | Suvehiidlane Vallo Toomla väntas filmi Eesti meestest

Reedel, 15. märtsil linastub Kärdla kinosaalis dokumentaalfilm „Nii ta on“ ja kohale tuleb ka režissöör Vallo Toomla, kel lapsepõlvest Hiiumaa ainsast kinosaalist helged mälestused.

Film on mujal kinolinal jooksnud juba naistepäevast alates, kuid Vallo Toomla rääkis, et tema jaoks oli hästi oluline just Kärdlasse vaatajatega kohtuma tulla.

„Mu ema oli hiidlane, mul on sugulasi Hiiumaal ja ma ise olen suvehiidlane koos oma perekonnaga,“ põhjendas Toomla.

Kärdla kinost on tal mälestused lapseeast, kui seal sai filme vaatamas käidud, uues kinosaalis ta veel filmi vaadanud polegi, ainult korra sees käinud.