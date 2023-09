Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda.

Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks ja muuks on ettevõtte esindaja Inge Rätsepa sõnul tehtud suuri kulutusi. Kui moodulmajad tuleb sadamast eemaldada ja teise kohta paigutada, kaasnevad ka sellega suured väljaminekud. Teadupoolest ei andnud Hiiumaa vallavalitsus luba, et hilinemisega esitatud ehitisteatise alusel hooned seadustada. Inge Rätsep ütles, et on sadama nõudmisel praeguseks lõpetanud majutusteenuse pakkumise.